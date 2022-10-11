FALYALI SUİKASTİ DAVASINDA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikat duruşması bugün de devam etti. Bu kapsamda olayla 4'üncü ve 5'inci tanık dinlendi.

Tanıklar kapsamında bugün ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, ardından da 5'inci tanık Yakındoğu Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu dinlendi.

Tanıkların dinlenmelerinin ardından mahkeme huzurunda vermiş oldukları şahadetleri imzaladılar.

Mahkeme, Tahkikat duruşması emare ve tanıkların dinlenmesi için yarın saat 11:30' da devam edecek.