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FALYALI SUİKASTİ DAVASINDA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili eli kanlı katiller yargı huzuruna çıkarıldı.

04 Ekim 2022 Salı 12:30
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FALYALI SUİKASTİ DAVASINDA BUGÜN NELER YAŞANDI?



Suikast sonucu hayatını kaybeden  Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili zanlılar ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 3'üncü tahkikat duruşmasıyla devam etti. Duruşmada 3'üncü tanık F.E dinlendi. 

Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için 11/12/13 Ekim saat 11:30 a ertelendi.

Öte yandan da ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor. 

Türkiye’de yargılama süreci 6 Ekim’de başlıyor.

Son Güncelleme: 04.10.2022 12:34
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