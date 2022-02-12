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FALYALI SUİKASTİ! Görüntüler ele verdi

Halil Falyalı suikastı ile ilgili KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ile İstanbul’da yakalanan Mustafa Söylemez’in cinayetin olduğu gün aynı otelde bulunup, görüştüklerine dair görüntüler ortaya çıktı

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:28
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FALYALI SUİKASTİ! Görüntüler ele verdi
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Sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın kalleşçe bir saldırı sonucu öldürülmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Cinayetle ilgili olarak; KKTC'de gözaltına alınan Batmanlı Ömer Tunç ile İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce otelde birlikte giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin kamera kayıtları bulundu.

‘BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ'

İki şüpheli ifadelerinde, “Birbirimizi tanıyoruz. Ancak cinayetle ilgimiz yok” dediler.

Mustafa Söylemez'in, Falyalı'nın öldürüldüğü günün saat 04.00 uçağıyla İstanbul'a geldiği belirlendi.

Bu durum dikkat çekti. Tunç, cinayet gecesinin sabahına karşı bir otelin kumarhanesinde yakalandı.

Kumarhanede polis olduğunu tahmin ettiği kişilerin yanına yaklaşmaya başlamasından şüphelenen Tunç kaçmak istedi. Ancak, sivil görevliler tarafından yakalandı.

Falyalı'nın öldürüldüğü yerde MOBESE ve kamera kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Bu durumu SÖZCÜ'ye değerlendiren KKTC'deki bir güvenlik yetkilisi, “Cinayet yeri konusunda da daha önce keşif yapıldığını sanıyoruz. Çünkü MOBESE ve kamera olmayan bir yer seçilmiş. Gözaltına alınanlar arasındaki ilişki, otel giriş-çıkışındaki birlikte kamera görüntüleri onları şüpheli konumuna getirdi” dedi.

‘SOSYAL MEDYADAN DUYDUK'

İfadelerinde birbirlerini tanıdıklarını, KKTC'de birlikte olduklarını, telefon konuşmaları yaptıklarını kabul eden Tunç ve Söylemez, kesinlikle Falyalı cinayetiyle bir ilgilerinin olmadığını, kendilerinin de KKTC'de sosyal medyadan bu cinayeti öğrendiklerini öne sürdü.

SAYGI ÖZTÜRK - SÖZCÜ GAZETESİ

Son Güncelleme: 12.02.2022 11:06
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