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FALYALI SUİKASTİ! Gülce: Sadece ateş gördüm

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikast davasının duruşmaları başladı…

29 Eylül 2022 Perşembe 19:39
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FALYALI SUİKASTİ! Gülce: Sadece ateş gördüm



Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, ilk tanığı mahkemeye dinletti. Tanık olarak dinlenen Falyalı’nın eski koruması Türkistan Gülce yaşananları anlattı.

Gülce şunları söyledi:

SİLAHLAR BİRDEN PATLADI: “Olay günü saat 18.30 sıralarında Halil Falyalı’yı otelden aldık, evine doğru yola çıktık. Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşımın olduğu araçla Çatalköy’e doğru yol aldık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda gri renkli kiralık bir aracın dörtlülerini yakmış ve durduğunu gördük. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş önce kornaya bastı ardından arabayı durdurdu. Ben ve diğer koruma arkadaşım araçtan indik. Falyalı’nın aracının yanına gittik. Falyalı başıyla aracı işaret ederek bakmamızı istedi. Gri renkli aracın neden durduğunu anlamak için araca doğru yürüdüm.  Birden silahlar patladı. Sesin geldiği yere baktım karanlıkta sadece ateş gördüm ancak ateş açanları görmedim”

BİR EVİN BAHÇESİNE SAKLANDIM: Gülce ifadesine şöyle devam etti, “Öne doğru koşmaya başladım, civardaki bir eve ait bahçeye saklandım. Bir süre sonra gri renkli aracın Ozanköy’e doğru gittiğini gördüm.  Aracın içerisinde kim vardı, kaç kişiydiler görmedim. Bahçeden çıkıp,  Falyalı’nın aracının yanına gittim. Demirtaş ve Falyalı araçta hareketsiz bir şekildeydiler.  Daha sonra Hüsnü Falyalı’yı ve ambulansı aradım. 10 dakika sonra Falyalı’nın eşi Özge hanıma ait araç olay yerine geldi. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlatacaklarım bunlar”
Gülce, savunmanın siz ateş açtınız mı sorusu üzerine Gülce, “Kaçan aracın arkasından belki durdurmak amacıyla gri renkli araca doğru 2 el ateş açtım.”

Gülce’nin ifadesinin ardından duruşma yarın saat 11.00’e ertelendi.

Son Güncelleme: 29.09.2022 20:05
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıSuikastTürkistanGülceVEYSEL SAREMUSA ÇİÇEKÖMER TUNÇMustafa Söylemez
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