Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
banner107

FALYALI SUİKASTİ! İstanbul'daki duruşmalar başlıyor

06 Ekim 2022 Perşembe 09:00
128 Okunma
FALYALI SUİKASTİ! İstanbul'daki duruşmalar başlıyor



Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı İş İnsanı Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili KKTC ve Türkiye’de davalar başladı.

KKTC’de başlayan davada eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yargılanırken bugün İstanbul Adalet Sarayı, 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da görülecek duruşmada Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez yargılanacak.

Eli kanlı katillerin ilerleyen dakikalarda Adelet önünde hesap vermesi bekleniyor.

Detaylar gelecek…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay'dan Ertuğruloğlu'na destek
Özersay'dan Ertuğruloğlu'na destek
Ertuğruloğlu: “Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin KKTC otoritelerinin iznini alması gerek”
Ertuğruloğlu: “Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin KKTC otoritelerinin iznini alması gerek”
Pahalılıkta Dünya Dördüncüsüyüz
Pahalılıkta Dünya Dördüncüsüyüz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim