FALYALI SUİKASTİ! İstanbul'daki duruşmalar başlıyor

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı İş İnsanı Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili KKTC ve Türkiye’de davalar başladı.

KKTC’de başlayan davada eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yargılanırken bugün İstanbul Adalet Sarayı, 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da görülecek duruşmada Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez yargılanacak.

Eli kanlı katillerin ilerleyen dakikalarda Adelet önünde hesap vermesi bekleniyor.

Detaylar gelecek…