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FALYALI SUİKASTİ! İşte doktorların ifadeleri

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

11 Ekim 2022 Salı 13:48
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FALYALI SUİKASTİ! İşte doktorların ifadeleri



Bugün görülen davada, tahkikat duruşması devam etti.  Bu kapsamda olayla ilgili  4'üncü tanık Girne Dr. Akçiçek Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi ve 5'inci tanık Yakındoğu Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu dinlendi. 

Hüdaverdi: Vücudunda çok sayıda ateşli silah yaralanması vardı
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, olay gecesi yaşadıklarını ve konuyla ilgili hazırladığı raporun detaylarını paylaştı.

 Hüdaverdi, ifadesinde şunları kaydetti:
"Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde 14 yıldır İç hastalıkları uzmanıyım. 8.2.2022'de görevdeydim. İlgili tarihte hastane dışında bir vakaya müdahale ettim. Saat 18.30 civarında 8.2.2022'de Girne Akçiçek Hastanesi 112'ye vurulma ihbarı geldi. Ben de verilen adres doğrultusunda ambulans ile Girne Çatalköy- Ozanköy yolu üzerine çıktık. Olay yerine vardığımız sırada bir çok insanın orada olduğu ve karmaşanın olduğu sırada yerde yatan vakaya doğru koştum. Yerde yatan vakanın vücüdunda çok sayıda ateşli silah ile yaralı olduğunu gördüm. Sedye ile ambulansa hızlı bir şekilde koydum. Telsiz ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne vakayı acilen bildirdik. Ambulans içinde o esnada vakanın kardiyag ve solunumun olmadığını tespit ettim. Hava yolu sağlayıp, damar yolu açarak kalp masajı yapıp tedavi uygulayarak Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik. Vakaya orada kalp masajı devam ederken, ailenin isteği doğrultusunda Lefkoşa YDÜ Hastanesi'ne doktor Hamza ile birlikte yola çıktık. Lefkoşa YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne hastayı nakil ettim ve oradan ayrıldım. Hasta benim kendi özel hastamdı ismi Halil Falyalı'ydı. Başka bir icraatım bu meselede olmadı."

Mevlanaoğlu: Operasyon boyunca hiç nabız ve kalp atışı olmadı
Ardından da 5'inci tanık Yakındoğu Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu dinlendi. 

Mevlanaoğlu'nun ifadesinde şunları söyledi:
"YDÜ Hastanesi'nde acil tıp uzmanıyım. Yaklaşık 3 yıldır bu görevdeyim. 8.2.2022'de görevdeydim. İlgili tarihte ateşli silah yaralanması vakasına müdahale ettim. Bununla ilgili rapor hazırladım. Toplam 2 adet rapor hazırladım. Geçici ibaresi olduğu için Polis talep edince 2'inci raporu hazırladım. Hazırladığım ilk rapor budur, ben yazdım (emare 1 olarak ibraz edilir). İkinci hazırladığım rapor budur (emare 2 olarak ibraz edilir). İlgili tarihte arandık. Ateşli silah yaralanması geleceği söylendi. Ben yemekhanedeydim. Çıkıp hazırlıklara başladım. Yoğun bakım yatağını hazırlattım. İlgili cerrahlara (Beyin Cerrahı, Genel Cerrah, Ortopedi, Kalp Damar Cerrahisi) aradım. Gerekli medikal ilaçları hazırlattım. İlk müdahalede yapılacak olan şeylerin hazırlığını yaptım. Vaka geldikten sonra hastayı direkt yoğun bakım bölümüne aldırıp, müdahalesini yapmaya başladık. Hastanın durumu ağırdı. Çok fazla ateşli silah lezyonu vardı. Müdahale süremizde hiç nabız, kalp atışı olmadı. Ateşli silah lezyonu; kurşunların giriş çıkış delikleridir, bunları o anda giriş çıkış deliği diyemeyeceğim için lezyon terimini kullandım. Bu müdahalelerden sonra hastayı EX kabul ettik. Sonra da mahkemeye ibraz edilen raporları hazırladım. Bu iki rapor tamamen aynıdır. Bu vakada yaptığım başka icraat yoktur"
Tanıkların dinlenmelerinin ardından mahkeme huzurunda vermiş oldukları şahadetleri imzaladılar. 
Mahkeme, Tahkikat duruşması emare ve tanıkların dinlenmesi için yarın saat 11:30' da devam edecek.

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