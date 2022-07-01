FALYALI SUİKASTİ! İşte mahkemeden detaylar...

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın KKTC ve Türkiye'de çok yönlü olarak devam ettiğini hatırlattı.

Savcı Hidayet, mahkemeden davayla ilgili yeni emralerin dosyaya eklendiğini belirterek süre istedi.

Hakim, davayı 8 Temmuz'a erteledi.

‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.

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