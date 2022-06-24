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FALYALI SUİKASTİ! İşte mahkemeden detaylar...

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK mahkemeye çıkarıldı…

24 Haziran 2022 Cuma 09:18
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FALYALI SUİKASTİ! İşte mahkemeden detaylar...
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Bugünkü Mahkemede olayla ilgili ilk tahkikatın yapılacağı söylendi.

Davada 208 tanığın bulunduğu belirtilirken, 90’a yakın görüntü ve 6 bin de KGS (Kent Güvenlik Sistemi) görüntüsünün olduğu açıklandı…

Savcı Ali Hidayet olayda yeni bir gelişmenin olduğunu açıkladı.

Türkiye ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan savcı Ali Hidayet, emarelerin temin edilebilmesi için davanın 1 Temmuz’a ertelenmesini istedi.

Dava 1 Temmuz'a ertelendi.

'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in de Türkiye’de yargılanması bekleniyor.

Eli kanlı katiller adalete hesap verecek…

Son Güncelleme: 24.06.2022 09:59
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