Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER ADALET HUZURUNDA

08 Temmuz 2022 Cuma 09:14
414 Okunma
FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER ADALET HUZURUNDA
banner48

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan Savcı Ali Hidayet, suikastle ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi.

Savcı Hidayet, tanık sayısının 208’den 225’e yükseldiğini belirtti.

Suikastla ilgili her gün yeni bir kanıtın ortaya çıktığını aktaran Savcı Ali Hidayet, dosyaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun da, davayı 15 Temmuz 2022 tarihine erteledi.

Öte yandan da ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 08.07.2022 09:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”
Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim