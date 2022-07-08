FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER ADALET HUZURUNDA

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan Savcı Ali Hidayet, suikastle ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi.

Savcı Hidayet, tanık sayısının 208’den 225’e yükseldiğini belirtti.

Suikastla ilgili her gün yeni bir kanıtın ortaya çıktığını aktaran Savcı Ali Hidayet, dosyaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun da, davayı 15 Temmuz 2022 tarihine erteledi.

Öte yandan da ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.