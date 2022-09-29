FALYALI SUİKASTİ! Katiller Mahkemeye Çıkarıldı

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bugünkü duruşmada tanık Türkistan Gülce dinlendi.

Gülce, olay gecesi yaşananları mahkemede anlattı.

Gülce, Halil Falyalı’nın yanında koruma olduğunu, 2015 yılından 8 Şubat’a kadar bu işi yaptığını ve ilk ifadesini olay gecesi verdiğini söyledi.

Duruşma ikinci tanık Halil Işık’ın dinlenmesi için yarına ertelendi.

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