FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Bugün görülen davada yargıç katillere avukatları olup olmadığını sordu.

Ömer Tunç ve Musa Çiçek’in avukat tutmadığının belirlenmesi üzerine yargıç, bir sonraki davada iki ismin avukatının bulunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan 3 eli kanlı katil hakkında 17 dava getirilirken, Yargıç, işlenen suçun Ceza Yasası’na göre en ağır suç olduğunu vurguladı.

İthamların da dosyalandığı davada dosyaya yeni evraklar eklendi ve tahkikatın devam edeceği vurgulandı.

Duruşma 17 Haziran’a ertelendi.

Bu arada ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.