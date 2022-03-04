FALYALI SUİKASTİ! Müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar

Mahkemede tahkikat memuru Murat Bayram, 3 kişinin suikastle ilişkili çok ciddi bulgularının olduğunu aktardı.

Murat Bayram mahkemede verdiği şahadetinde, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahıslar olduğunu ancak zanlıların poliste tutuklu kalmalarına gerek kalmadığını, bugüne kadar temin edilen ifade ve emareler ışığında zanlıların suç mahallinde ve suçu birlikte işledikleri yönünde çok ciddi bulguların olduğunu açıkladı.

ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK, hükümsüz tutuklu olarak 3 ay cezaevine gönderildi.

Falyalı suikasti ile ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği yine mahkemede aktarıldı.

ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK tahkikat tamamlandıktan sonra ağır cezada müebbet hapis istemiyle yargılanacak.