FALYALI SUİKASTI! Mustafa Söylemez olay yerinden kaçtı

Mahkemede Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in Alsancak bölgesindeki kaldıkları evde yapılan aramada 1 adet 9mm şarjör ve 13 canlı merminin bulunduğu aktarıldı.

Evde bulunan silahın suiakastte kullanıldığı ve ayrıca Ankara’da Ali Maytalman’ın uğradığı silahlı saldırıda kullanıldığı açıklandı.

Halil Falyalı suikastı soruşturması kapsamında, 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez'in ardından kardeşi Faysal Söylemez de Türkiye’de gözaltına alınmıştı.

MUSTAFA SÖYLEMEZ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mahkemede yine olay sonrasında Mustafa Söylemez’in araçla suikastın düzenlendiği yerden kaçtıktan sonra Doğanköy’de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı bir yere attığı ve bulunan kıyafetlerin incelenmesi için Ankara’ya gideceği açıklandı.

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