Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

FALYALI SUİKASTI! Mustafa Söylemez olay yerinden kaçtı

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve Şöförü Murat Demirtaş’ın kalleşçe saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak ülkeye yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
736 Okunma
FALYALI SUİKASTI! Mustafa Söylemez olay yerinden kaçtı
banner108

Mahkemede Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in Alsancak bölgesindeki kaldıkları evde yapılan aramada 1 adet 9mm şarjör ve 13 canlı merminin bulunduğu aktarıldı.

Evde bulunan silahın suiakastte kullanıldığı ve ayrıca Ankara’da Ali Maytalman’ın uğradığı silahlı saldırıda kullanıldığı açıklandı.

Halil Falyalı suikastı soruşturması kapsamında, 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez'in ardından kardeşi Faysal Söylemez de Türkiye’de gözaltına alınmıştı.

MUSTAFA SÖYLEMEZ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mahkemede yine olay sonrasında Mustafa Söylemez’in araçla suikastın düzenlendiği yerden kaçtıktan sonra Doğanköy’de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı bir yere attığı ve bulunan kıyafetlerin incelenmesi için Ankara’ya gideceği açıklandı.

İŞTE FALYALI SUİKATI İLE İLGİLİ MAHKEMEDEN TÜM DETAYLAR (Tıklayınız)

Son Güncelleme: 16.02.2022 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkistan Gülce ve Halil Işık mahkemeye çıkarıldı
Türkistan Gülce ve Halil Işık mahkemeye çıkarıldı
FALYALI SUİKASTI! Silahlar suikastta kullanıldı
FALYALI SUİKASTI! Silahlar suikastta kullanıldı
FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı
FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim