FALYALI SUİKASTİ! Olayda Kullanılan Araçların GPS Raporları Sunuldu

Girne Kaza mahkemesinde tahkikat duruşması devam eden davada 6. Tanık Mustafa Pit dinlendi.

Olay günü ve öncesi kullanıldığı belirtilen, TMK 533, SPH 927, ZSS 211 plakalı araçların GPS (Araç takip sistemi) bilgilerini ve araç fotoğraflarını mahkemeye emare olarak sunuldu.

Pit" 8 Şubat 2022'de Polis benden bir olayla ilgili bilgi istedi. Bunlar 3 tane aracın geçmişine yönelik bazı bilgilerdi. Bunlarla ilgili bilgileri Polise sunduk. İlgili araçların GPS dökümlerinin iki tanesi tamamdır. Bir tanesinde saat fazlalığı vardır. SPH 927, bir saat ileridedir. Bu konuyla ilgili başka bir şey yapmadım” dedi.

Mahkeme, başka tanıkların dinlenmesi ve ele geçirilen başka emarelerin sunulması için yarına ertelendi.