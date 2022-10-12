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FALYALI SUİKASTİ! Olayda Kullanılan Araçların GPS Raporları Sunuldu

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın ölümü ile sonuçlanan planlı, organize  suikast sonucu yargılanan ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

12 Ekim 2022 Çarşamba 15:36
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FALYALI SUİKASTİ! Olayda Kullanılan Araçların GPS Raporları Sunuldu



Girne Kaza mahkemesinde tahkikat duruşması devam eden davada 6. Tanık  Mustafa Pit dinlendi. 

Olay günü ve öncesi kullanıldığı belirtilen, TMK 533, SPH 927, ZSS 211 plakalı araçların GPS (Araç takip sistemi) bilgilerini ve araç fotoğraflarını mahkemeye emare olarak sunuldu. 

Pit" 8 Şubat 2022'de Polis benden bir olayla ilgili bilgi istedi. Bunlar 3 tane aracın geçmişine yönelik bazı bilgilerdi. Bunlarla ilgili bilgileri Polise sunduk. İlgili araçların GPS dökümlerinin iki tanesi tamamdır. Bir tanesinde saat fazlalığı vardır. SPH 927, bir saat ileridedir. Bu konuyla ilgili başka bir şey yapmadım” dedi. 

Mahkeme, başka tanıkların dinlenmesi ve ele geçirilen başka emarelerin sunulması için yarına ertelendi.

Son Güncelleme: 12.10.2022 15:38
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıSuikastFalyalıÖMER TUNÇVEYSEL SAREMUSA ÇİÇEK
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