FALYALI SUİKASTİ! Soruşturma derinleşiyor

Aynı zamanda dün Türkiye’de de hain suikastla ilgili 3 kişi daha tutuklanmıştı.

“Üniformalı Çete” olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ve beraberinde 2 kişi Türkiye’de tutuklu bulunuyor.

SORUŞTURMADA TÜRKİYE BACAĞI

Cinayetlerin KKTC bacağındaki soruşturmayı araştıran tahkikat memuru Murat Bayram , mahkemede çok önemli detaylar verdi.

Bayram, Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan özel bir ekibin Türkiye’ye gideceğini aktardı.

ANKARA’YA ÖZEL EKİP

Tahkikat memuru Bayram, DNA ,BALİSTİK,TOPRAK, PARMAK ve SWAP incelemesi (swap izi genel olarak, tükürük, barut, kan ve örneklerinden DNA örneklerinden çeşitlidir.) için bugün KKTC’den Türkiye’ye bir ekibin gideceğini söyledi.

Olayda kullanıldığı düşünülen kiralık araçlarda bazı emarelerin bulunduğunu mahkeme salonunda aktaran tahkikat memuru Murat Bayram, balistik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

ÖMER TUNÇ DOĞRULARI SÖYLEMİYOR

Yapılan tahkikatta olay yerinden kiralık bir araçla rastgele geçtiğini iddia eden Ömer Tunç’un yalan söylediğini tespit ettiklerini belirten Bayram, Ömer Tunç’u cinayetlere bağlayan bazı emarelerin tespit edildiğini aktardı.

Suikastla ilgili soruşturma devam ediyor…