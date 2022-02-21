FALYALI SUİKASTI! Soyalan, son gelişmeleri aktardı

Ahmet Soyalan’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayeti ile ilgili KKTC ve Türkiye basınında çeşitli iddialar yer almaktadır. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın açıklaması yapılmaktadır.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz.

PGM olarak olayın meydana geldiği ilk andan itibaren meselenin aydınlatılması için gece gündüz büyük titizlik ve özveriyle çalıştık. KKTC PGM olarak cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurduk. Olayın geçekleşmesinin üstünden kısa bir süre sonra meseleyle ilgili ilk tutuklamaları gerçekleştirdik. Soruşturma kapsamında 12 Şubat 2022 Cumartesi Alsancak’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı. Zanlıların bulundukları adreste 1 tabanca 15 mermi bulundu.

13 Şubat 2022 Pazar günü Çatalköy’de dere yatağında 2 kalaşnikof, 4 şarjör ve 39 adet mermi ve 1 adet 9 mm tabanca ve şarjör, toplam 13 adet mermi bulundu. Yapılan balistik incelemeler sonucu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu kesinleşti. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay olan bu gelişme, PGM olarak elimizi güçlendirdi ve olayın aydınlatılmasında güçlü rol oynadı.

Olay meydana geldikten sonra olayın faillerinin bulunamayacağı bulunsa bile olayın aydınlatılamayacağı yönünde iddiaların yer alması, suç faillerinin tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde olan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Suç faillerin ülkedeki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğinin değerlendirilmesinin ardından, TC yetkilileri ile paylaştık. 2 ülke polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paylaşılan buğulular ışığında olayla bağlantısı olduğu saptanan 8 kişinin Türkiye emniyet ekipleri tarafından tutuklanmaları sağlanış. Türkiye’de tutuklanan şahısların sorgularına ışık tutması için bir takım suç delilleri Türkiye EGM ile paylaşıldı. Soruşturma kapsamında paylaşılan delillerin EGM kriminal daire başkanlığı tarafından incelemeleri yapıldı ve cinayetin aydınlatılma sürecine önemli katkı koydu. 3 KKTC’de 8 Türkiye’de olmak üzere toplam 11 tutuklu bulunmaktadır. Eldeki deliller göstermektedir ki cinayet işlenirken en az 3 kişi olay yerindeydi.

Olay meydana geldikten sonra olayın faillerinin bulunamayacağı bulunsa bile olayın aydınlatılamayacağı yönünde iddiaların yer alması, suç faillerinin tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde olan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Suç faillerin ülkedeki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğinin değerlendirilmesinin ardından, TC yetkilileri ile paylaştık. 2 ülke polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paylaşılan buğulular ışığında olayla bağlantısı olduğu saptanan 8 kişinin Türkiye emniyet ekipleri tarafından tutuklanmaları sağlanış. Türkiye’de tutuklanan şahısların sorgularına ışık tutması için bir takım suç delilleri Türkiye EGM ile paylaşıldı. Soruşturma kapsamında paylaşılan delillerin EGM kriminal daire başkanlığı tarafından incelemeleri yapıldı ve cinayetin aydınlatılma sürecine önemli katkı koydu. 3 KKTC’de 8 Türkiye’de olmak üzere toplam 11 tutuklu bulunmaktadır. Eldeki deliller göstermektedir ki cinayet işlenirken en az 3 kişi olay yerindeydi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu bulunan zanlılar yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilecek. 300’e yakın kişinin bilgisine başvuruldu. Soruşturmaya ışık tutacak 100 civarında ifade temin edildi. Soruşturmaya ışık tutması için Kent Güvenlik Sistemi haricinde 80’e yakın kamera kaydı incelendi. Meselenin aydınlatılması için bazı kamera görüntüleri emare olarak alındı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından basın tarafından ortaya atılan bazı iddialara değinmek isterim.

1- Cinayetin işlendiği sırada Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araçta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş bulunmaktaydı. Arkadan gelen araçta ise sadece 2 koruma vardı. Halil Falyalı’nın eşi kendi özel aracıyla otelden ayrılarak, kendi özel ikametgahına gitmek üzere olaydan yaklaşık 5-10 dakika sonra olay yerine varmış, çocukları ise Çatalköy’deki ikametgahlarında bulunuyorlardı.

2- Cinayetin işlenmesinin ardından faillerin sürat teknesiyle adadan ayrıldıkları yönündeki iddialar gündemi meşgul hayli meşgul etmiştir. Hepinizin de bildiği üzere ülkemizin kıyı güvenliği GGK’ya bağlı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlanmaktadır. GGK’nın faillerin deniz yoluyla kaçtıkları iddiaları üzerine, GGK 15 Şubat 2022 tarihli basın açıklamasında da belirttiği gibi böyle bir ihtimalin ve tespitin olmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3- Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, cinayet soruşturmasının esasına ilişkin önemli bir konu olduğundan, Polis Teşkilatı tarafından titizlikle soruşturulduğunu belirtmek isterim.

4- Cinayet zanlısı olarak Türkiye’de tutuklu bulunan bir kişinin olay gecesi Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparak ülkeden elini kolunu sallayarak kaçtığı yönünde haksız eleştiriler yapılmaktadır. Meydana gelen vahim olayın ardından, olayla ilgili cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimiz, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır. Konu şahsın meseleyle ilgili bağlantısı olduğu belirlenmesinin ardından da bilindiği üzere Türkiye EGM yetkilileri ile temasa geçilerek, söz konusu şahsın Türkiye’de tutuklanması sağlanmıştır.

5- Ülkemizdeki mobese kayıtlarının Türkiye tarafından yönetildiği ve cinayetle ilgili bazı götürülerin ülke basınımız yerine Türkiye medyası ile paylaşıldığı yönünde ve polis teşkilatımızı zan altında bırakacak iddia ve eleştirilere yer verildi. Öncelikle Kent Güvenlik sistemi kayıtları tamamen PGM kontrolünde ve denetimindedir. İddia edildiği gibi başka bir merkezde izlenebilir yada yönlendirilebilir bir sistem değildir. Kapalı devre bir sistem olup, KKTC PGM içinde yetkilendirilmiş kişiler haricinde herhangi bir kimsenin erişmesi mümkün değildir. Sizler de takdir edersiniz ki bu denli önemli bri soruşturma yürütülürken, Olayla ilişkin bazı bilgi belge ve görüntüler PGM ve Türkiye EGM ile paylaşıldı. Olayın hemen ardından gerek ülkemiz gerekse Türkiye medyasında çeşitli görüntü ve iddiaların yer aldığını görmekteyiz. Bu gelişmelerden de görüleceği üzere PGM’ ye henüz ulaşmayan bazı özel kamera görüntüleri ve bazılarının tamamen asılsız olan iddiaların Türkiye’de medya tarafından kendi görüşleri doğrultusunda reyting amaçlı yorumlar yapılarak servis edilmesi bizleri de hayrete düşürmüştür. Ayrıca şüpheliler hakkında ulaşılan bilgiler soruşturmanın selameti açısından meselenin tahkikat memuru tarafından duruşmalarda mahkeme huzurda açıklanmakta ve basın mensupları oradan da bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Böylesi önemli bir olayda soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olması, bizlerin işini bir hayli zorlaştırdığını ve bu durumun soruşturmanın seyrine gölge düşürdüğünü söylemeden geçemeyeceğim. Bazı görüntülerin basına sızması konusunda kurumumuz içerisinde de idari soruşturma başlattığımızı ve görüntülerin PGM birimleri içerisinden sızdığının tespit edilmesi durumda da gereğinin yapılacağını belirtmek isterim.