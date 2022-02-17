Falyalı suikastı: “Söylemez, GPS’li bir araca binerek Ercan’a gitti”

Polis Müfettişi Murat Bayram, mahkemede verdiği şahadetinde yürütülen cinayet soruşturmasında zanlı Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken araç değiştirdiğinin tespit edildiğini, zanlının GPS’li bir kiralık araca binerek Ercan Havaalanı'na gittiğini belirtti.
Bayram, zanlı Söylemez’e ait mont ve ayakkabıların GPS incelemesinde Doganköy'de duraksadığının belirlenmesi üzerine tespit edildiğini açıkladı.
Mustafa Söylemez, Falyalı suikastı soruşturması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nde gözaltında bulunuyor.