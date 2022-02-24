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FALYALI SUİKASTI! Yeni emareler bulundu 8 gün daha tutuklu kalacaklar

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın kalleşçe düzenlenen suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı…

24 Şubat 2022 Perşembe 09:52
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FALYALI SUİKASTI! Yeni emareler bulundu 8 gün daha tutuklu kalacaklar
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Her 3 zanlı da 8 gün daha tutuklu kalacak…

Mahkemede Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in gönüllü ifade verdiği söylendi.

Tahkikat memuru Murat Bayram mahkemede yeni emrarelerin ve yeni bulguların olduğunu bu kapsamda yeni emareler üzerinde DNA , swap, barut ve toprak analizleri yapılacağını, emeralerin bu maksatla  Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildini aktardı.

8 Şubat akşamı düzenlenen suikastın vukuu bulması ile ilgili bulgular ışığında yeni kiralık araçların tespit edildiğini aktaran Bayram, aranana iki kişinin daha olduğunu mahkemede aktardı.

Bayram mahkemede, polisin yaptığı tahkikat kapsamında incelenmekte olan olay sonrası zanlıların hareketleri kapsamındaki kamera kayıtlarının olduğunu ve ayrıca 50 kişi ile daha görüşüldüğünü bunların 20’sinde ifade alındığını ve alınması gereken ifadeler , görüşülmesi gereken çok sayıda kişi olduğunu aktararak zanlıların tutukluluklarının devamını istedi.

Yargıç Hazan Aksun, mahkemede Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek için 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.02.2022 10:57
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