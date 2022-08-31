FALYALI SUİKATINDA FLAŞ GELİŞME! KİM BU KKTC’Lİ İŞ ADAMI?

GÜNDEM KIBRIS - Özel Haber

Hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması derinleşiyor. Suikastın KKTC’deki kilit ismi Cemil Önal hala yakalanmadı.

Gündem Kıbrıs’ın Ankara merkezli kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre soruşturma derinleşiyor. İddialar ise tüyler ürpertici. 2021 Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan suikastın KKTC bacağının şu günlerde “Başsavcılık tarafından hesaplarına tedbir konulan” bir iş insanının ofisinde planlandığı iddia ediliyor. 2021 Eylül ayında suikastı gerçekleştiremeyen eli kanlı katiller, Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı’nın 70 gün boyunca tutuklu olması nedeniyle suikastı gerçekleştirememiş, hain planları ertelenmişti.

2021 Eylül-Kasım aylarında Falyalı’nın güvendiği iki isimden biri Cemil Önal, Mustafa Söylemez ve KKTC’de şuan tutuklu bulunan Ömer Tunç, bu iş adamının ofisinde birlikte yemek yiyerek, defalarca bir araya geldiklerinin tespit edildiği iddia edildi.

TÜRKİYE’DE DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

Öte yandan Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez, 189 gündür “Sözde” susma hakkını kullanıyor. Türkiye’de Falyalı suikastı davası 6 Ekim’de başlayacak.