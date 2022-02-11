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FALYALI SUKİKASTİ! Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak

Çatalköy'de düzenlenen hain saldırı sonucu sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Şubat 2022 Cuma 10:03
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FALYALI SUKİKASTİ! Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak
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Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak.

Tahkikat memuru Murat Bayram , olayda bir çok kiralık araç tespit edildiğini söyledi.

Bu kiralık araçların takip sistemiyle ilgili hem olay öncesi hem de olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Olay bölgesindeki kameraların titizlikle incelendiği aktarıldı.

Tahkikat memuru Murat Bayram, Türkiye’de de olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını mahkemede aktardı.

Mahkemede, adli yardımlaşma kapsamında  Türkiye emniyet güçleriyle irtibatlı olunduğu söylenirken emarelerin Türkiye’ye gönderildiği ve geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Yargıç Hazan Aksun  Ömer Tunç ile Yusuf Güneş'e 6 gün daha tutukluluk emri verdi.

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