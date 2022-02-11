FALYALI SUKİKASTİ! Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak

Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak.

Tahkikat memuru Murat Bayram , olayda bir çok kiralık araç tespit edildiğini söyledi.

Bu kiralık araçların takip sistemiyle ilgili hem olay öncesi hem de olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Olay bölgesindeki kameraların titizlikle incelendiği aktarıldı.

Tahkikat memuru Murat Bayram, Türkiye’de de olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını mahkemede aktardı.

Mahkemede, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye emniyet güçleriyle irtibatlı olunduğu söylenirken emarelerin Türkiye’ye gönderildiği ve geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Yargıç Hazan Aksun Ömer Tunç ile Yusuf Güneş'e 6 gün daha tutukluluk emri verdi.