Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Falyalı yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Yurdun dört bir yanına gıda yardımı yapılıyor.

26 Mart 2020 Perşembe 16:37
2388 Okunma
Falyalı yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Halil Falyalı, Gıda Yardımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda  Girne , İskele, Büyükkonuk, Dipkarpaz, Mehmetçik  ve Yeni Erenköy haklına gıda yardımlarında bulunan Halil Falyalı : “Yardımlarımız devam edecek , yurdun dört bir yanına ulaşacağız” demişti.

DİPKARPAZ HALKINA 200 PAKET EK GIDA YARDIMI

Falyalı bu kez de Dipkarpaz halkına ek gıda yardımı olarak 200 paket daha yardımda bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, iş insanı Halil Falyalı’ya teşekkürlerini iletti.

Suphi Coşkun, yapılan gıda yardımlarının en kısa zamanda yardıma muhtaç ailelere teslim edileceğini belirtti.

GAZİMAĞUSA HALKI DA UNUTULMADI

Yapılan gıda yardımları çerçevesinde , Gazimağusa’da yardıma muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunuldu.

Gıda paketleri,  Halil Falyalı ve Les Ambassadeurs Hotel & Casino ve Larsen Teknoloji LTD. adına Satın Alma Koordinatörü Murat Özçelik tarafından yardıma muhtaç ailelere bizzat teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıKoronavirüsCoronavirüsGıda Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-03-26 16:55:17

Öbür zengiler nerede , Near East , Levent , Hacı Ali , Çangar vs

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç 2020-03-26 17:36:13

Bu adamı utanmadan eleştiriyorlar.Devletimizin yapamadığını bu adam fazlasıyla yapar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
irfanullah 2020-03-26 16:59:28

imamzade apartment no 8

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Faizan.afzal 2020-03-26 17:08:12

Girne.karakum.hz.umarcadisi.56.05488876863.ben evelem khnam burda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özel usta 2020-03-26 17:33:17

İnsan adına bukadarmı ceker buyurun doslar buyurun halil falyalı nın sofrasına mübarek insan Allahrazı olsun senden

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
halk 2020-03-26 17:34:16

HANGI MUHTAR VE BELEDIYE KARSIYAKAYA GELIP DE INSANLARA SORDULAR HIC BIRI INSANLAR PERISAN DEVLET VAR HA NEREDE

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Ali Pilli : 9 pozitif vaka daha görüldü
SON DAKİKA! Ali Pilli : 9 pozitif vaka daha görüldü
Amcaoğlu ekonomik pakete gelen eleştirilere yanıt verdi
Amcaoğlu ekonomik pakete gelen eleştirilere yanıt verdi
Hükümetin Aldığı Önlemler Resmi Gazete'de
Hükümetin Aldığı Önlemler Resmi Gazete'de
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim