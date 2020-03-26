Falyalı yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Halil Falyalı, Gıda Yardımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Girne , İskele, Büyükkonuk, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Yeni Erenköy haklına gıda yardımlarında bulunan Halil Falyalı : “Yardımlarımız devam edecek , yurdun dört bir yanına ulaşacağız” demişti.

DİPKARPAZ HALKINA 200 PAKET EK GIDA YARDIMI

Falyalı bu kez de Dipkarpaz halkına ek gıda yardımı olarak 200 paket daha yardımda bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, iş insanı Halil Falyalı’ya teşekkürlerini iletti.

Suphi Coşkun, yapılan gıda yardımlarının en kısa zamanda yardıma muhtaç ailelere teslim edileceğini belirtti.

GAZİMAĞUSA HALKI DA UNUTULMADI

Yapılan gıda yardımları çerçevesinde , Gazimağusa’da yardıma muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunuldu.

Gıda paketleri, Halil Falyalı ve Les Ambassadeurs Hotel & Casino ve Larsen Teknoloji LTD. adına Satın Alma Koordinatörü Murat Özçelik tarafından yardıma muhtaç ailelere bizzat teslim edildi.