Falyalı yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Halil Falyalı, Gıda Yardımlarına kaldığı yerden devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Girne , İskele, Büyükkonuk, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Yeni Erenköy haklına gıda yardımlarında bulunan Halil Falyalı : “Yardımlarımız devam edecek , yurdun dört bir yanına ulaşacağız” demişti.
DİPKARPAZ HALKINA 200 PAKET EK GIDA YARDIMI
Falyalı bu kez de Dipkarpaz halkına ek gıda yardımı olarak 200 paket daha yardımda bulundu.
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, iş insanı Halil Falyalı’ya teşekkürlerini iletti.
Suphi Coşkun, yapılan gıda yardımlarının en kısa zamanda yardıma muhtaç ailelere teslim edileceğini belirtti.
GAZİMAĞUSA HALKI DA UNUTULMADI
Yapılan gıda yardımları çerçevesinde , Gazimağusa’da yardıma muhtaç ailelere de gıda yardımında bulunuldu.
Gıda paketleri, Halil Falyalı ve Les Ambassadeurs Hotel & Casino ve Larsen Teknoloji LTD. adına Satın Alma Koordinatörü Murat Özçelik tarafından yardıma muhtaç ailelere bizzat teslim edildi.
Öbür zengiler nerede , Near East , Levent , Hacı Ali , Çangar vs
Bu adamı utanmadan eleştiriyorlar.Devletimizin yapamadığını bu adam fazlasıyla yapar.
imamzade apartment no 8
Girne.karakum.hz.umarcadisi.56.05488876863.ben evelem khnam burda
İnsan adına bukadarmı ceker buyurun doslar buyurun halil falyalı nın sofrasına mübarek insan Allahrazı olsun senden
HANGI MUHTAR VE BELEDIYE KARSIYAKAYA GELIP DE INSANLARA SORDULAR HIC BIRI INSANLAR PERISAN DEVLET VAR HA NEREDE