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Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Şubat 2022 Pazar 14:19
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Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili olguları aktardı.

Özmüezzin huzurda bulunan zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın Halil Falyalı'nın korumaları olduğunu ve 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerine geldikleri sırada zanlı Gülce’nin 2 el, zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis yapılan soruşturma neticesinde zanlıların kullanmış oldukları 9mm'lik tabancaların tespit edildiğini ve emare alındığını balistik incelemesini başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmasının sürdüğünü belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.02.2022 15:45
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