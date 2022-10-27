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FALYALI’NIN VÜCUDUNA MERMİ YAĞDIRDILAR…

Organize ve planlayarak KKTC’yi kana bulayan suikast davasıyla ilgili tahkikat duruşması devam ediyor. Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi’nde bir daha dinlendi…

27 Ekim 2022 Perşembe 18:50
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FALYALI’NIN VÜCUDUNA MERMİ YAĞDIRDILAR…



Girne Polis Müdürlüğü, Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay tahkikat duruşmasında olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktardı. 

FALYALI’NIN VÜCUDUNA MERMİ YAĞDIRDILAR… 
Otopside alınan mermiler mahkemeye delil olarak sunuldu. Maktul Halil Falyalı’nın otopsisini yapan Adli Tabip İdris Deniz tarafından, Falyalı’nın vücudundan çıkarılan mermi çekirdekleri ibraz edildi. Buna göre Falyalı’dan batın boşluğu, sol yağ doku içerisinden bir mermi çekirdeği, batından çıkan bir gömlek parçası, sol kaburga kası içinden alınan mermi çekirdeği, 7 numaralı girişten çıkan sağ koltuk altından alınan mermi çekirdeği, karaciğerinden alınan mermi çekirdeği, sol soltuk altından alınan mermi çekirdeği, sağ kalça içinden, sağ bacak üst yan kısmından, sağ ayaktan ve beyin içinden alınan mermi çekirdekleri mahkemede kan dondurdu. 

İnfial yaratan suikastta hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş’ın ise kafa ve göbek üzeri beşinci girişten alınan mermi çekirdekleri mahkemede tanık olay yeri inceleme uzmanı polis memuru Kevser Ulunay tarafından ibraz edildi.  

EV DİDİK DİDİK ARANDI… 
Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kıskıvrak yakalandıkları Alsancak’taki apartman dairesinde ise cep telefonlarından sigara izmaritlerine kadar birçok emare mahkemede ibraz edildi. Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kaldıkları hücre evinde “Tarihten Çıkan Siyaset”, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” isimli iki adet kitap bulundu. Kitaplardan birinin içerisinde 0548 843 09 58 numaralı sim kart mahkemeye ibraz edildi. Katil zanlısı Musa Çiçek’e ait cüzdandan TL ve Euro cinsinden çeşitli miktarlarda banknotlar çıkarken, amatör balıkçı kartı ve üzerinde x9L35956-18 yazılı bir kâğıt parçası mahkemeye ibraz edildi. 

VEYSEL SARE’NİN CÜZDANINDAN “MAZLUME” ÇIKTI
Veysel Sare’nin cüzdanından ise TL ve Euro cinsinden çeşitli miktarlarda banknotlar çıktı. Ayrıca Mazlume 0532 651 22 66 yazılı kâğıt parçası çıktı. 

Mahkeme 2 Kasım Çarşamba saat 11.30’a ertelendi.

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