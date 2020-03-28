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Falyalı’nın yardımları her kesimin takdirini topluyor

Halil Falyalı’nın yardımları herkese örnek olmaya devam ediyor, bu sayede yardımlar arttı ve halen devam ediyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 16:12
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Falyalı’nın yardımları her kesimin takdirini topluyor

İş insanı Halil Falyalı’nın, koronavüris salgını ile mücadele noktasında yaptığı yardımlar Kıbrıs Türk halkının takdirini topluyor.

Şirket koordinatörlerinden yapılan yardımların miktarını bilen Murat Özçelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özçelik , “Her şeyi devletten beklemek olmaz . Yapılan yardımların bir kaçını paylaşmamızın nedeni diğer iş adamlarına örnek olması içindir” dedi  ve sözlerine şu şekilde devam etti:

İŞTE MURAT ÖZÇELİK’İN O PAYLAŞIMI :

Değerli patronum Sn Halil Falyalı tarafından ülke genelinde yaşadığımız sorunlardan dolayı ,yardıma muhtaç insanlarımıza yardımlar devam ediyor.

Herşeyi devletten beklemekte olmaz,bunlardan bir kaçını paylaşmamızın nedeni diğer iş adamlarına örnek olmak ve kötü durumda bu dertlerden nasıl kurtulacağımızı göstermek ,devlet millet için mücadeleye örnek olmanın faydalarını ve komşusu aç iken tok yatmanın zorluğunun mücadelesini göstermektir.Artık geçelim siyasi kavgaları,gün o gün değildir ,birlik olalım ve bu süreçten nasıl kurtulacağımızın çözümlerine bakalım.El birliği yapalım ve elimizden geldiği kadar yardımcı ve merhametli olalım.Farklı düşünen insanlar örnek olmanın faydalarını ilerleyen zamanda görüp fikirlerini değiştireceklerdir.Hani deriz ya büyükler küçüklerine örnek olurlar işte tamda bu mesele,yeni nesiller yetiştiriyoruz ,herkesin çocukları var,ilerleyen yıllarda yaşanabilecek zorluklarda çocuklarımızın ve yeni nesillerin devletine milletine nasıl davranması gerektiğinide bu dönemde aşılıyorsunuz ,yani gelecek için ülkemize örnek insanlar yetiştiriyorsunuz.

İşte bizler Sn Halil Falyalı’nın yetiştirdiği insanlarız ,bilmem anlatabildim mi....

VESSELAM..

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıMurat ÖzçelikKoronavirüsCoronavirüsGıda YardımıKit Yardımıİlaç YardımıPara Yardımı
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Magosali 2020-03-28 16:26:21

Sn murat ozcelik ve sn halil falyali acaba arastirdinizmi yardim yaptiginiz yerleri kimlere paketler gittigini

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