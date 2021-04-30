FARKINDA BİLE DEĞİLSİNİZ!

Şu Ercan Havaalanı’na direkt uçuşlar başlaması içim ömrümüzü yedik!..

Ambargolar altında olan adanın kuzeyinden ihracat ve ithalat yapabilmek için yandık tutuştuk!..

Sırf bu iki açılım için değil Maraş’tan, başka şeylerden de vazgeçmeye defalarca hazırdık!..

Kaldı ki, daha 8 ay öncesine kadar çözümü zorlayan taraf biz, çözümden kaçan taraf Rum Liderliğiydi!..

Biz hep liderimizin masadan kalkıp, “Ankara’ya danışmam lazım” sözlerine alışmışken, tarihte ilk defa bizim liderimiz karşısında Rum Lider masadan kalkıp “Bunu Atina’ya sormam lazım” demişti!..

Şimdi geldiğimiz noktada suçu başkalarında aramaya gerek yok!..

Biz siyasi eşitliğimizi ve dönüşümlü başkanlığı tartıştığımız konumdan, bize ilaç gibi gelecek Güven Yaratıcı Önlemi dahi reddeder duruma geldik!..

Bazı yorumları okuyorum, “Dünyaya meydan okuduk, devletimize sahip çıktık” falan!..

Şaka mısınız arkadaş?

Sen neyi reddettiğimizin farkında değilsin galiba?

Rumlar bize Maraş’ın Birleşmiş Milletler gözetiminde eski sahiplerine devredilmesi karşılığında, Ercan’ın, BM kontrolünde Kıbrıs Hava Sahası’nı kullanarak direkt uçuşlara açılmasını ve Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği gözetiminde ticarete başlamasını önerdi!..

Ve Çavuşoğlu ile Tatar bunu reddetti!..

Aklım almıyor, beynim bunu izah edemiyor!..

Hayır, daha nasıl bir GYÖ beklentileri vardı onu çok merak ediyorum!..

Talat-Hristofyas ve Akıncı-Anastasidis dönemlerinde bunu zorlayan taraf bizdik!..

Rumlar’ı da bunu kabul etmiyor diye suçlayan, bizim nefes dahi almamızı istemeyen ve Kıbrıslı Türkleri ambargolar altında bırakan taraf olarak ilan ediyorduk!..

Bizim ambargo konusunda başkasına ihtiyacımız yok ki!..

Kendi kendimize gayet güzel ambargo koyuyoruz!..

Ve dönüp buna bir de alkış tutuyoruz!..

Gerçekten aklım almıyor!..

Çavuşoğlu ve Tatar resmen bizlerin siyasi eşitliğini, toplumsal haklarımızı ve uluslararası haklılıklarımızı çöpe attı!..

Bu kadar yıllık tüm çaba heba oldu!..

Bir daha Rumlar’ı kaybettiğimiz noktaya getirmek hiç kolay olmayacak!..

Neler kaybettiğimizi bile fark edemeyen insanlar var!..

Düşünebiliyor musunuz, yarın, Ercan’a direkt uçuşların başlamasına, Mağusa Limanı’ndan AB’yle ihtiyaç ile ithalat yapılmasına ve Maraş’ın yeniden açılmasına uyanabilirdik!..

Tarihi bir hata yüzünden yarına bu düzene ve bu sisteme mahkum bir şekilde uyanacağız!..

Yazık!..