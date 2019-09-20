“Farkında mısınız? engelSİZsiniz” yürüyüşü gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke şubesi ile birlikte “Farkında mısınız? engelSİZsiniz” isimli bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Türk Ortopedi Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 18.00’de Lefke Asmalı Kahve önünden başlayacak.

Açıklamada, yürüyüşün amacının Lefke bölgesindeki gerek kamu binalarının, gerekse özel sektör işletmelerinin ve kamuya açık alanların engellilerin giriş çıkışına ve kullanımına uygunluğunu tüm halka göstermek ve bir farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

Yürüyüşün ardından Lefke Kızılay binasının önünde sohbet toplantısı gerçekleştirilecek.

(TAK)