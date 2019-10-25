Farkındalık yarattılar!

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla Şehit İlker Karter İlkokulu öğretmen ve öğrencileri pembe giyerek bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştılar.
Etkinlikte konuşan okul Müdürü Coşkun Akyerli, ekim aynının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu ifade ederek, erken tanının bu hastalıkta büyük önem taşıdığını söyledi.
“Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder”, “Farkındayız Korkmuyoruz”, “Anne Kontrolünü Yaptın Mı?” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını BRT’ye aktardılar.
Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şubesi ile İskele Belediyesi işbirliğinde Cuma pazarında kanser hastalığında erken tanının önemine işaret eden broşürler dağıttı.
İskele Şube Başkanı Ersin Nizam, BRT’ye yaptığı konuşmada Ekim ayı boyunca yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, kanser hastalığında erken tanının hayat kurtardığını söyledi.
(BRT)