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"Farklı ülkelerden gelen gençlerin, bizim sporcularımızla iç içe olması mutluluk vericidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu’nun, Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlediği ödül törenine katıldı.

30 Ekim 2022 Pazar 13:08
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"Farklı ülkelerden gelen gençlerin, bizim sporcularımızla iç içe olması mutluluk vericidir"



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, törendeki konuşmasında, “Böylesine anlamlı bir etkinlikle bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu” dile getirerek, müsabakada dereceye girenleri tebrik ederek sporculara başarılar diledi.

“Yıllardan beri verilen mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ve dost devletlerle aramızdaki kadim bağları daha da güçlendi” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sporun, kardeşlik demek olduğunu” söyledi. 

-“Size en güzelini sunabilmek için birlikte çalışacağımıza söz veriyorum”

“Farklı ülkelerden gelen gençlerin, bizim sporcularımızla iç içe olması mutluluk vericidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de böyle müsabakaların devam etmesi için devlet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, devamla şunları söyledi:

“Gençlerimizin hak ettiği ortamda bu sporu yapması, en büyük temennimizdir. KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i, yönetim kurulu üyelerini ve sporcuların ailelerini kutlarım. KKTC’ye gelip yerleşmiş, bizim evlatlarımızla birlikte bu ülkede okula gidip spor yapan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen aileleri ve gençleri de kutluyorum. Onlar, dünyanın haksız bir şekilde ambargo ve izolasyon uyguladığı KKTC’ye inanmış ve ülkemize yerleşmiştir. Size en güzelini sunabilmek için birlikte çalışacağımıza söz veriyorum.”

Tatar, müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalya takdiminde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu
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