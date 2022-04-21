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Fasulyenin yahnisi…

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'ın köşe yazısı...

21 Nisan 2022 Perşembe 12:39
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Fasulyenin yahnisi…

Rahmetli Ciğerci Ahmet Dayının yıllar önce söylediği “fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi” sözünün tam da vuku bulacağı günlerin arifesindeyiz.

İki ayı tamamlamadan UBP-DP-YDP hükümeti son buldu. Yeni hükümet arayışları bugün itibari ile başlıyor. Üstelik Ankara’da bir hafta önce Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanmışken hükümetsiz kalmak!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "öncekilerden farklılık arz edecek" diyerek yeni ekonomik protokol hakkında konuşmuş, KKTC hükümetini "popülist yaklaşımlar" yönünde uyarmasına rağmen bu sözün üzerinden 2 gün sonra hükümette kriz çıkmış ve hükümet istifasını sunmuştu.

Ee Adanın kuzeyine 4 milyar 250 milyon lira kaynak aktaracak olan iki ülke arasındaki yeni Mali Protokol'ün akıbeti ne olacak?

Mart ayında fahiş fiyatta gelen elektrik faturaları ne olacak?

KIBTEK’in mali sorunları ve akaryakıt krizi ne olacak?

Şubat ayından beri mecliste komitelerde hazırlanan yasalar ne olacak?

Haziran 2022’de yapılması gereken ancak Belediyeler Reformu kapsamında üzerinde çalışan yasa ne olacak? Seçimler olacak mı, olmayacak mı?

1 Mayıs’tan önce ödenmesi gereken kamudaki işçilerin Bayramlık ödemeleri ne olacak?

10 gün sonra kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları ne olacak?

Ülkedeki akaryakıt krizi, tüp krizi ne olacak? Bu konudaki sıkıntılar nasıl giderilecek?

Tüm bu soruların yanıtları için yeni hükümeti beklemek zorunda kalacağız. Ama şunu da artık çok iyi biliyoruz ki “kurulacak yeni hükümet” tüm bu sorunlara tek başına “çare” olabilecek yetenekte olabilmesi “mevcut şartlar” devam ettiği sürece pekte mümkün gözükmüyor.

Sunat yerine Olgun, Hasan yerine Hüseyin’in değiştiği bir sistemde çok uzun yol alınamayacağı ve sorunların çözümlenebileceğini açıkçası hiç düşünmüyorum. Bu ortamda kurulacak yeni hükümet olsa olsa Rahmetli Ciğerci Ahmet Dayının yıllar önce söylediği “fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi” sözündeki durumdan ibaret olacaktır.

Olması gereken “milli bir mutabakat hükümeti olmalı ve meclis haftanın en az 5 günü hiç durmadan mesai yapmalı. Sabah komite toplanmalı, öğleden sonra yasalar genel kurulda konuşulup onaylanmalı.

Üretmeyen bir meclis ile kronik sorunlarımıza çare bulamayız. 23 Ocak’ta yapılan seçimlerden 20 Nisan’daki hükümetin istifasına kadar uzanan sürede sadece bir yasada düzenlemesi yapıldığını da buradan sizlere paylaşmak istiyorum.

Hükümetin kurulduğu 21 Şubat’tan hükümetin istifasının kabul olduğu 20 Nisan’a kadar geçen 59 günde sadece 1 yasanın tadilatı gerçekleşti.

Bu hızla bu çalışma temposu ile eski veya yeni hükümet çokta fark etmeyecektir.

Son Güncelleme: 21.04.2022 12:41
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