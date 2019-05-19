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Fatih Altaylı: KKTC , Güney Kıbrıs'tan çok daha bağımsız

Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında, "Türkiye asker çekerse, Yunanistan Türkiye’ye Kıbrıs doğalgazından pay önerecekmiş. Hani Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir ülke idi? KKTC bile çok daha bağımsız" ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs 2019 Pazar 11:43
Fatih Altaylı: KKTC , Güney Kıbrıs'tan çok daha bağımsız
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Türkiye’nin tanınan gazetecilerinden biri olan HABERTÜRK yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında, Yunan Estia gazetesinin Yunanistan Başbakanı Alexix Tsipras'ın, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'deki doğal gazdan pay önereceği iddialarını ele aldı.

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“Sevinilecek bir şey değil, aklınızı başınıza toplayın” başlıklı köşe yazısında Altaylı, şu ifadelere yer verdi: 

“Türkiye asker çekerse, Yunanistan Türkiye’ye Kıbrıs doğalgazından pay önerecekmiş. Hadsizlik bir yana hani Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir ülke idi? Atina’dan yönetilen bağımsız cumhuriyet bu mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bile çok daha bağımsız. Açık...”

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Son Güncelleme: 19.05.2019 11:50
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
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