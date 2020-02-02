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Fatih sondaj gemisi Taşuçu Limanı açıklarında demirledi

Fatih sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

02 Şubat 2020 Pazar 12:42
Fatih sondaj gemisi Taşuçu Limanı açıklarında demirledi

Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

AA/EMT

Anahtar Kelimeler:
FatihSondajGemiMersin
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