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Fatih Türk Sularında

Fatih sondaj gemisinin 10 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında Mersin Körfezi açıklarında, Dipkarpaz’ın da 35 deniz mili uzağında sondaj çalışması yapacağının kaydedildi.

11 Şubat 2020 Salı 11:44
Fatih Türk Sularında
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Fatih sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) dışında sondaj yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Fatih Türk Sularında” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin dün yayımladığı NAVTEX’te, Fatih sondaj gemisinin 10 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında Mersin Körfezi açıklarında, Dipkarpaz’ın da 35 deniz mili uzağında sondaj çalışması yapacağının kaydedildiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj Gemisi
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Gibri 2020-02-11 11:54:59

Balon balığı yakalamaya geldi.

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Gibri 2020-02-11 14:05:39 @Gibri

Eğer öyle ise sen düsün, dal derine daal

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