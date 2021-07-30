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Fatma Savaşkan’ın görevine son verildi

Ülkemizde vaka sayılarının artış gösterdiği şu günlerde Temaslı Takip Ekibi'ne de bir darbe vuruldu.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:08
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Fatma Savaşkan’ın görevine son verildi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hemşireliği görevinin yıllardır sürdüren ve bunun yanı sıra, Covid-19 sürecinde gönüllü olarak Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevini üstlenen Fatma Savaşkan Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından görevinden alındı.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atandığı Başhemşirelik görevini sürdürmeye devam edecek olan Savaşkan’ı Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu olarak Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli atanmıştı.

Kaynak : Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/son-dakika-fatma-savaskanin-gorevine-son-verildi-h9991.html

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiFatma Savaşkan
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