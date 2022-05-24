Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Fatma Taşçı'yla ilgili açıklama!

Makina Mühendisleri Odası, geçen gün iş kazasından dolayı hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fatma Taşçı ile ilgili açıklama yaptı.

24 Mayıs 2022 Salı 13:54
1215 Okunma
Fatma Taşçı'yla ilgili açıklama!

Makina Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018'den beridir düzenli aralıklarla İş Makinaları Operatör kursları düzenledikleri ve bundan sonra da ihtiyaç duyulan güvenli operatör ve makina güvenliği teknik esasları ve tedbirler konusunda KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır oldukları kaydedildi.

Açıklamada, odanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da Haziran ayı içerisinde randevu talep ettikleri belirtildi.

Forkliftlerin, Çalışma Dairesi’nin tüzüğü olan "Kaldırma Cihazları ve Aksamları Denetim Tüzüğü"nün 10.12.1992 tarihinden itibaren yürürlükte olan bir tüzükle denetlendiği kaydedilen açıklamada, yıllardan beri yük taşıyan iş araç/makina kazalarının basında yayınlandıktan sonra, kaderci birer üzüntü mesajı yayınlamakta ve gerçek kaza nedenleri de yeterince soruşturulmadan kapatılmakta olduğu iddia edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kazaların nedenleri ve çözüm çareleri gündeme alınmıyor; İhmal, eğitimsiz ve denetimsiz kullanım, korumasız ve güvenliksiz sistemler yeni kazalar için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son 3 yıl içerisinde traktör kazasından yitirilen hayatlar, yük asansörü kullanımından yitirilen hayat ve en son da 69 yaşında Fatma Taşçı isimli vatandaşımızı kaybettik. Fatma Taşçı kaza mahalinde trafik polisinin görev yaptığı görülmüştür. Neden? İlk bilgilendirmede ise kör nokta tabiri kullanılmıştır. Forklift iş aracında insanlara yakın çalışan iş aracında 'kör nokta' olmaz. Forklift devrilmesi de eğitimli bir operatörün normal kullanım sonucu meydana gelmesi mümkün değildir. Forkliftin devrilmesi ile ilgili en yaygın sebep eğitimsiz operatörün yük havada iken gereğinden fazla hız ile manevra yapmasından ve/veya uygun olmayan yük alınmasından kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu olaylar: İhmallerin tespit edilmesi varsa yasal mevzuatların neden uygulanmadığı, yoksa ihtiyaç duyulan yasaların hazırlanması için acı birer derstir. Ülkemizde bu durumlardan maalesef ders alınmıyor. Konu ile ilgili ülkemizin 'Makina Güvenliği' mevzuatı yoktur. Bütün dünyada yaşanan benzer iş kazaları sonucunda insan-makina güvenliğinin temini maksadı ile gerekli yasal mevzuatlar yapılmıştır. Devlet olmak bunu gerektiriyor. Bu tip kazalar önlenebilir. Yeter ki ülkemizin konu ile ilgili KTMMOB ilgili odalarının görüşlerine saygı gösterilerek sahip olunan teknik imkan ve kabiliyet ülkeyi yönetenler tarafından bilinsin ve istifade edilsin. İş araçları yük taşır fakat bu araçları kullanan operatörler bulunmakta ve çalışma esnasında araçların etrafında insanlar bulunur ve onların güvenliği için belirlenmiş tedbirler vardır. Bu araçların denetim ve makina güvenliği standartları belirlenmeden, operatörlerin gerekli eğitimi almadan kullanımına müsaade edilmemelidir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim