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Birikmiş elektrik borcuna af
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Fatura affı kimler için çıkarıldı? EL-SEN: BİLGİMİZ YOK…

18 Ekim 2022 Salı 13:46
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Fatura affı kimler için çıkarıldı? EL-SEN: BİLGİMİZ YOK…



ÖZEL HABER

Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor. Hazırlanan yasa gücünde kararnameye göre, gecikme zammına, peşin ödemede yüzde 80, taksitli ödemede yüzde 50 indirim yapılacak.

Gündem Kıbrıs’a konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer  konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. 

Afla ilgili sendikanın bir talebi olmadığını belirten Cesurer, bu affın ne maksatla çıkarıldığını da bilmediğini belirtti. 

Cesurer, konuyla ilgili toplantılarını yaptıktan sonra ellerinde veri olacağını söyleyerek, sendikanın konuyla ilgili bugün ve yarın görüşmeler yapacağını söyledi. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun alacaklarını tahsil etmesini kolaylaştırmak için yapıldığı iddia edilen “AF” ile ilgili kamuoyunda bu affın hangi kurumlar veya tesisler için çıkarıldığını sorguluyor.

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