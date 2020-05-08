FAYANS ÇALDI

Lefkoşa’da bir inşaat şantiyesinden Fayans ve tutkal çalan zanlı Halit Karadeniz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan zanlı Halit Karadeniz’in 30.04.2020 tarihinde, K.Kaymaklı-Lefkoşa' da, Küre Sokak üzerinde bulunan Lefkoşa' da sakin Cuma Binici’ye ait şantiye içerisindeki 12 torba 20 kilogramlık fayans yapıştırıcı, 22 paket 60x60cm ebadında desenli krem renk fayansı sirkat ettiğini belirtti. Polis, adı edilen mahkeme emri gereği tutuklanmış olup 3 adet 20 kilogramlık fayans yapıştırıcısı ve konu fayansların bir kısmı tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen sirkat etmiş olduğu malzemelerin bir kısmını 335 TL karşılığında M.B.’ye satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının 07.05.2020 tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının tasarrufunda 2 adet kullanılmamış 1 adet kısmen kullanılmış Kule marka fayans yapıştırıcısı tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini fakat yapmış olduğu sözlü beyanında malzemeye ihtiyacı olduğu için konu sirkat edilen malları aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili zanlının evinin aranacağını ve M.B’nin evine taktığı fayansların şikâyetçiye ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.