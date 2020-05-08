Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

FAYANS ÇALDI

İNŞAAT ŞANTİYESİNDE HIRSIZLIK

08 Mayıs 2020 Cuma 16:03
300 Okunma
FAYANS ÇALDI

Lefkoşa’da bir inşaat şantiyesinden Fayans ve tutkal çalan zanlı Halit Karadeniz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan zanlı Halit Karadeniz’in 30.04.2020 tarihinde, K.Kaymaklı-Lefkoşa' da, Küre Sokak üzerinde bulunan Lefkoşa' da sakin Cuma Binici’ye ait şantiye içerisindeki 12 torba 20 kilogramlık fayans yapıştırıcı, 22 paket 60x60cm ebadında desenli krem renk fayansı sirkat ettiğini belirtti. Polis, adı edilen mahkeme emri gereği tutuklanmış olup 3 adet 20 kilogramlık fayans yapıştırıcısı ve konu fayansların bir kısmı tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen sirkat etmiş olduğu malzemelerin bir kısmını 335 TL karşılığında M.B.’ye satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının 07.05.2020 tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının tasarrufunda 2 adet kullanılmamış 1 adet kısmen kullanılmış Kule marka fayans yapıştırıcısı tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini fakat yapmış olduğu sözlü beyanında malzemeye ihtiyacı olduğu için konu sirkat edilen malları aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili zanlının evinin aranacağını ve M.B’nin evine taktığı fayansların şikâyetçiye ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.05.2020 16:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-05-08 16:14:01

Daş senin hemşeriler.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ
ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ YAKALANDI
ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ YAKALANDI
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim