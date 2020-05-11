FAYANS ÇALMIŞTI TUTUKSUZ YARGILANACAK

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan zanlı Halit Karadeniz’in 30 Nisan 2020 tarihinde, K.Kaymaklı - Lefkoşa' da, Küre Sokak üzerinde bulunan Lefkoşa' da sakin Cuma Binici’ye ait şantiye içerisindeki 12 torba 20 kilogramlık fayans yapıştırıcı, 22 paket 60x60cm ebadında desenli krem renk fayansı sirkat ettiğini belirtti. Polis, adı edileni mahkeme emri gereği tutuklandığını çalınan fayansların bir kısmının aracında bulunduğunu diğer bölümünün ise fayansları kendisinin gibi gösterip satıp taktığı evde tespit edilip sökülemediğinden fotoğrafının çekildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.