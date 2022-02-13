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Faysal Söylemez gözaltına alındı

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti soruşturmasında Türkiye’de 3 kişi daha gözaltına alındı.

13 Şubat 2022 Pazar 17:18
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Faysal Söylemez gözaltına alındı
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Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş 8 Şubat'ta Çatalköy’de kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu.

Soruşturmayı derinleştiren polis gözaltındaki Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Öte yandan soruşturma kapsamında KKTC polisi, Alsancak’ta bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıFaysal SöylemezMurat Demirtaş
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