Faysal Söylemez gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş 8 Şubat'ta Çatalköy’de kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu.

Soruşturmayı derinleştiren polis gözaltındaki Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Öte yandan soruşturma kapsamında KKTC polisi, Alsancak’ta bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı.