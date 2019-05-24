KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Fazıl Önder’in katledilmesi, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarını birbirinden koparmak için uğraş veren ve emperyalist güçler tarafından beslenenlerin ve faşist güçlerin adada yarattıkları terörün bir sonucudur. Demokrasiyi içine sindiremeyen, Kıbrıs Türk toplumu içindeki demokratik, ilerici insanları silah zoruyla susturmayı kendine hedef seçen faşistler, bunu asla başaramamışlardır” ifadelerini kullandı.
(BRT)
Fazıl Önder anılacak
24 Mayıs 2019 Cuma 08:50
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Fazıl Önder’in katledilmesi, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarını birbirinden koparmak için uğraş veren ve emperyalist güçler tarafından beslenenlerin ve faşist güçlerin adada yarattıkları terörün bir sonucudur. Demokrasiyi içine sindiremeyen, Kıbrıs Türk toplumu içindeki demokratik, ilerici insanları silah zoruyla susturmayı kendine hedef seçen faşistler, bunu asla başaramamışlardır” ifadelerini kullandı.