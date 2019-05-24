Fazıl Önder anılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, “gazeteci ve işçi önderi”’i anmak amacıyla bu akşam saat 18.00’de Lefkoşa’da Fazıl Önder Meydanı’nda buluşup, öldürüldüğü yere yürüyüş düzenleyecek.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Fazıl Önder’in katledilmesi, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarını birbirinden koparmak için uğraş veren ve emperyalist güçler tarafından beslenenlerin ve faşist güçlerin adada yarattıkları terörün bir sonucudur. Demokrasiyi içine sindiremeyen, Kıbrıs Türk toplumu içindeki demokratik, ilerici insanları silah zoruyla susturmayı kendine hedef seçen faşistler, bunu asla başaramamışlardır” ifadelerini kullandı.

(BRT)