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Fazıl Önder ve "Kıbrıslı Devrimciler" anıldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:54
Fazıl Önder ve "Kıbrıslı Devrimciler" anıldı
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1958’de ortak 1 Mayıs gösterilerinin ardından 24 Mayıs günü öldürülen Fazıl Önder ve diğer “Kıbrıslı devrimciler”, ortak bir etkinlik ile anıldı.

Devrimci Komünist Birlik’in, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devrimci Komünist Birlik, Kıbrıs Devrimci Gençlik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Yeni Kıbrıs Partisi, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Birleşik Kıbrıs Partisi, Çağ-Sen, Sol Hareket ve Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin destek verdiği etkinlik, Lefkoşa’da Fazıl Önder'in katledildiği yerde gerçekleştirildi.

Önder'in mücadele arkadaşı Kamil Ahmet'in anılarını paylaşması ile başlayan etkinlik,  Fazıl Önder'in torununun konuşması ile devam etti. Daha sonra ise DKB temsilcisi Yusuf Alkım tarafından, ortak metin okundu. 

Ortak metnin okunmasının ardından katılımcılar, Fazıl Önder'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bıraktı.

Ortak metinde,  EOKA ile TMT’nin, Kıbrıslı ilerici, devrimci kesimlere karşı yoğun bir tehdit ve saldırıya geçtiği; temsil ettiklerini iddia ettikleri kendi halkları içerisindeki ilerici, devrimci kişileri önce tehdit, ardından ise katliamlarla susturmaya giriştiği öne sürüldü. 

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Faşist saldırıların İngiliz Sömürge Yönetimi’nin izni ve desteği ile gerçekleştirildiği kaydedilen metinde, o dönemde öldürülenler sıralandı ve faşist tetikçilerin Lefkoşa Arasta bölgesinde dükkanı bulunan, İnkılâpçı gazetesi genel yayın yönetmeni ve işçi lideri Fazıl Önder Saraç’ı da hedef aldığı ifade edildi.

Ortak metinde özetle şunlar da yer aldı:

“Sömürgeci dış güçler ve yerli işbirlikçileri hedeflerine ulaşmıştır, bugün ülkemiz işgal edilerek bölünmüş durumdadır. Gerici, faşist odakların ilerici, demokrat kesimlere karşı baskı ve saldırıları ise farklı biçimlerde devam etmektedir. 

Geçmişte ortak vatan için birlikte mücadelede sonuna kadar ısrar eden ve bu uğurda ölümü göze alan tüm değerlerimize borcumuz en az onlar kadar cesaretli ve kararlı olmak, bağımsız, birleşik, ortak bir vatan yaratmaktır.

1958 faşist saldırganlığı sırasında barbarca katledilen ve ortak vatan için ortak örgütlü mücadelenin sembolleri olan Dimitris Matsukos, Savvas Menikos, Fazıl Önder, Ahmet Yahya, Panayotis Stilyanu ve daha sonraki yıllarda faşizm tarafından zulme uğrayan tüm diğer değerlerimizi saygıyla anıyoruz.”

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Kıbrıslı DevrimcilerFazıl ÖnderHaberGündemKıbrıs
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