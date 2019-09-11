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Fazıl Say, Kıbrıs'tan övgü dolu sözlerle bahsetti

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, dün akşam Girne'de muhteşem bir konsere imza attı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
Fazıl Say, Kıbrıs'tan övgü dolu sözlerle bahsetti

Konser sonrası konuşan Say, "Kuzey Kıbrıs'ta konserde çalınabilecek yeni bir piyanoya ihtiyaç var" dedi.

Girne Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Girne Kültür Sanat Günleri'nde sahne alan Fazıl Say, 1 saatlik piyano resitali ile kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, gecede İzmir'i anlatan eserlerinin yanı sıra Beethoven, Chopin ve Mozart'ın unutulmaz bestelerine de yer verdi.

Konserin ardından konuşma yapan Fazıl Say, Kıbrıs'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Konserde en dikkat çeken detay ise Fazıl Say'ın, "Kıbrıs'ta konserde çalınabilecek yeni bir piyanoya ihtiyaç var" sözleri oldu.

Eski piyanoyla çalmanın zorluğuna işaret eden Fazıl Say, aynı sitemini geçen yıl Salamis Antik Tiyatro’da verdiği konserde de dile getirmişti...

Fazıl Say'ın işaret ettiği bu önemli nokta, ülkemizdeki enstrümanların eksikliğini ortaya koydu...

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl SayGirne
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