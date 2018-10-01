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Fazıl Say’dan Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na tebrik

Fazıl Say'dan Kıbrıs konseri sonrası açıklama yaptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:48
Fazıl Say’dan Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na tebrik

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say Gazimağusa Kültür Festivali’nde sahne aldı, seyircilere güzel ve sanat dolu dakikalar yaşattı. Say konserin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Antik Tiyatro’nun tamamını dolduran, hatta taşan, tüm konser büyük bir sessizlikte saygıyla dinleyen, aydın, bilinçli, medeni ve müziksever Kıbrıs halkını içtenlikle kutladı.

Say, “Çok güzel bir gece olmasının en büyük özelliği bu güzel kitleydi. Bu konseri ve daha pek çok önemli konseri bir ay boyunca tam Avrupa düzeyinde organize eden festival çalışanlarını da kutluyorum, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den de çok dinleyicimiz vardı, ne güzel. 15 yıldır Kıbrıs’ta festival düzenleyen dostum Halil’i çok kutlarım. Kıbrıs’ta geçtiğimiz 2-3 yıl içinde kurulmuş, dün akşam benimle çalan orkestrayı da çok beğendim. Bu orkestranın varoluşu KKTC için çok önemli çok değerlidir, böyle kurumlar devlet ve halkların vazgeçilmezleridir” diye konuştu.

Orkestraya tebrik Say paylaşımında konservatuvardan çocukluk arkadaşları Ali Hoca (orkestranın şefi) ve Mustafa Kofalı’ya (müdürü) tebriklerini ileterek çok iyi çok doğru adımlarla bir orkestra inşa ettiklerini söyledi. Say, Kıbrıslı Türk ve çeşitli milletlerden sanatçıların zorlu sınavlarla bu orkestraya alındığını ifade ederek destek olduğu genç şef ve solistleri seneye bu orkestra ile çalmaları için önerdiğini söyledi. “Konser piyanosu şart” Say, bir konuda uyarı yaparak 20 yıldır konser vermeye geldiği KKTC’nin büyük ihtiyacının hala daha güzel bir konser grand piyanosu olduğunu söyleyerek bu konuda ülkenin önde gelenleri ile ilk adımları attıklarını ve söz aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl SayCumhurbaşkanlığı OrkestrasıGazimağusa Kültür FestivaliKonserSahneGündemKıbrıs
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Denktaş Esen 2018-10-01 15:05:10

İnanılmaz bir koserdi,Tarihi Antik Salamis ve Fazık Say,muhteşem.

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