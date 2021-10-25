Fazilet Özdenefe: "Her bir kurumu yerle bir ettiniz"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin iş bilmezliklerini aklamaya çalışmasını kınadığını söyledi. Hükümetin hukuken yapmaya çalıştığı şeylerin yapmaya yetkisi olmadıklarını kaydeden Özdenefe, hükümetin her bir kurumunun yerle bir edildiğini belirtti. Özdenefe, “Biraz utanın” vurgusu yaptı.

Hükümet bitmesine rağmen bakanların büyük büyük hayaller kurduğunu ifade eden Özdenefe, “Vermeye çalıştığınız rantları iptal edeceğiz. Yapmaya çalıştıklarınız hukuka, Anayasa’ya aykıdır. Hepsini iptal edeceğiz” dedi. “Herkes ayağını denk alsın” diyen Özdenede, hükümet düşmesine rağmen hukuksuz işler yapıldığını söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI