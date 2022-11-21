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Feci iş kazası!

Çatalköy’de iş kazası meydana geldi!

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:00
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Feci iş kazası!



21.11.2022 tarihinde, saat 13:40 sıralarında Çatalköy’de  bir  bungalowun çatısındaki su giderleri arızasını gidermek için çatıya çıkan İsa TEKTAŞ (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton  zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda  yaralanan İsa TEKTAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr  Burhan Nalbantoğlu Devlet  Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Iş KazasıÇatalköy
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