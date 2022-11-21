21.11.2022 tarihinde, saat 13:40 sıralarında Çatalköy’de bir bungalowun çatısındaki su giderleri arızasını gidermek için çatıya çıkan İsa TEKTAŞ (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan İsa TEKTAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Feci iş kazası!
Çatalköy’de iş kazası meydana geldi!
21 Kasım 2022 Pazartesi 18:00
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