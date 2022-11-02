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Feci kaza... 1 Ağır yaralı...

Lefkoşa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki Erbil Çinkayalar, ağır yaralandı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:51
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Feci kaza... 1 Ağır yaralı...



Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Dün saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Osman Benli sokak üzerinde, Erbil ÇİNKAYALAR (E-75) kullanımındaki bisiklet ile Genç Tepe Çemberine ters yönden girip doğu istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada Şht. Benli sokak üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden Ragıp ZİHNİ (E-59) yönetimindeki NM 246 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Erbil ÇİNKAYALAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

NM 246 plakalı araç sürücüsü Ragıp ZİHNİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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