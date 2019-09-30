Feci kaza, 1 kişi hayatını kaybetti

Alayköy’de saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti.

Derin, yönetimindeki NG 763 plakalı araç ile Türkeli istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile ağaca çarpıp savrularak durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.