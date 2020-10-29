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Feci Kaza: 1 yaralı

22 yaşındaki Yiğit Yorum Erdoğan kazada yaralandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 10:04
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Feci Kaza: 1 yaralı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.10.2020 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne Alsancak Çevre Yolu 4-5 kilometreleri arasında Yiğit Yorum ERDOĞAN (E-22), yönetimindeki LY 395 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra kendi etrafında dönerek banket üzerinde bulunan tabelaya ve çelik bariyer başlangıcına çarpıp boş tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçicek Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinden sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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