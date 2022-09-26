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Feci kaza!

Tatlısu-Geçitkale anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 18:38
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Feci kaza!



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.20 sıralarında Tatlısu-Geçitkale anayolu 7-8 km’leri arasında meydana geldi.

Ali Hacet (E- 48) yönetimindeki PC 627 plakalı kamyonet ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği esnada yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Tatlısu istikametine doğru seyretmekte olan Girne’de sakin Hicabi Yerli (E-62) yönetimindeki SJ 918 plakalı birleştirilen çekilen aracın arkasında çekmekte olduğu 1386 plakalı dorsenin sağ yan kısmına, PC 627 plakalı aracın ön kısmına çarpması sonucu hafif yaralanmalı ve hasar ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan PC 627 plakalı araç sürücüsü sıkışmış olduğu araç içerisinden Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, kaza mahalline gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
TatlısuGeçitkaleTrafik KazasıKaza
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