Feci Kaza! Araç takla attı

Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayebeden sürücü Gönyeli çemberi yakınlarında yolun solundan çıkarak takla attı.
Şans eseri yaralanan olmadı.
Polisin olayla ilgili soruştuaması sürüyor….
Gönyeli çemberi yakınlarında feci trafik kazası...
Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayebeden sürücü Gönyeli çemberi yakınlarında yolun solundan çıkarak takla attı.
Şans eseri yaralanan olmadı.
Polisin olayla ilgili soruştuaması sürüyor….