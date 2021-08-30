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Feci Kaza! Araç takla attı

Gönyeli çemberi yakınlarında feci trafik kazası...

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:10
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Feci Kaza! Araç takla attı

Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayebeden sürücü Gönyeli çemberi yakınlarında yolun solundan çıkarak takla attı.

Şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruştuaması sürüyor….

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