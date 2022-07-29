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Feci Kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzova köyü  yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2022 Cuma 08:24
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Feci Kaza! Çok sayıda yaralı var
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.07.2022 tarihinde, saat 07:20 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu 12 - 13 km'leri arasında Düzova köyü  yakınlarında, Adnan UÇAR (E-31), yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan UÇAR ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GÜLER (E-52), Neslihan GÜLER (K-42), Canan Sema GÜLER (K-15) ve Tahir GÜLER (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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